Три человека пострадали при опрокидывании автомашины в Псковском районе

Три человека пострадали при опрокидывании автомашины в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 06.30 на 6-м километре дороги «Псков-Изборск-Печоры».

По предварительной информации, водитель автомашины Nissan, мужчина 1969 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирки 1975 и 1957 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.