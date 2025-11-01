АвтоМир / Происшествия / ДТП

Устроившего ДТП на Коммунальной в Пскове водителя «Дастера» могут лишить права управления

Водителя Renault Duster, устроившего ДТП на улице Коммунальной, могут лишить права управления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло у дома 17-а по улице Коммунальной 27 ноября в 15.36.

На перекрестке с Народной мужчина 1995 года рождения на Renault Duster выехал на полосу встречного движения в нарушение разметки 1.3 и столкнулся с Huyndai Solaris под управлением мужчины 1989 года рождения. Пострадавших нет.

Составлен материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, будет направлен в суд для принятия решения. Напомним, столкновению предшествовала «борьба» за полосу на Коммунальной с еще одним водителем.

Часть 4 статьи 12.15 влечет наложение административного штрафа в размере семи тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Также 27 ноября в 13.30 на улице Леона Поземского у дома 120 столкнулись фура и легковой автомобиль. Водитель «Вольво», мужчина 1978 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до вперед движущегося автомобиля «Лада Ларгус» под управлением женщины 1985 года рождения. Пострадавших нет. Грузовик «Вольво» имел прибалтийские номерные знаки.

И в 10.30 у дома №8 по улице Индустриальной водитель грузовика Isuzu, мужчина 1982 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде металлической стойки светофорного дорожного объекта с дорожным знаком 5.19.2.