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Гид по шиномонтажам Пскова

Не за горами тот день, когда Псков будет засыпан снегом. Автомобилисты поспешат в гаражи, на балконы расчехлять спрятанные под брезентом зимние комплекты колес, судорожно ища в телефонной книжке телефоны шиномонтажей. Облегчим вам задачу - рассказываем, где можно переобуть автомашины и на каких условиях.

Крупнейший в Пскове шинный центр «Шина Плюс» оказывает услуги по «переобувке» в трех точках.

Автотехцентр на улице Маргелова, 47 может переобувать 4 машины одновременно. В «горячие» дни все шиномонтажные услуги осуществляются только по предварительной записи, интервал записи - 30 минут. Попасть к мастеру в порядке живой очереди трудно. Как правило, это возможно, если кто-то отказался от записи. Поэтому рекомендуется записываться заранее.

Телефон для записи 29-40-11. Услуги оказываются ежедневно с 9.00 до 20.00.

«Мощность» обслуживания - 4 машины - выдерживается и в автотехцентре «Vianor» на улице Леона Поземского, 121. Загруженность в горячий сезон здесь чуть меньше, чем на улице Маргелова. И если вы не успели записаться, а необходимость переобувки «поджимает», звоните по телефону 29-25-05 ежедневно с 9.00 до 20.00.

Шинные услуги в автотехцентрах компании осуществляются по самым современным стандартам. Клиентам предоставлена теплая и комфортная зона ожидания. Далеко не каждый шиномонтаж в Пскове может похвастать такими удобствами.

Также шиномонтаж работает при магазине на улице Льва Толстого, 43. Данная точка способна обслужить две легковые автомашины и одновременно заниматься заменой на грузовом посту. Режим работы: пн-пт 9.00-20.00; сб, вс 9.00-18.00 (в горячий сезон до 19.00)

5 причин обратиться в шинные центры «Шина Плюс»:

- Удобный, комфортный и современный сервис всех услуг, связанных с колесами и дисками.

- Профессионализм. В шиномонтажах компании работают опытные сотрудники, стаж работы - более 10 лет.

- Широкий спектр сопутствующих услуг: огромный выбор шин в наличии, услуги сезонного хранения.

- «Шина Плюс» работает как с физлицами, так и с организациями по безналичному расчету. Действуют гибкие условия для юридических лиц.

- Действует скидка 25% на шиномонтаж клиентам, купившим комплект шин в магазинах «Шина Плюс». Действуют акции на бесплатный шиномонтаж от производителей шин - Nokian, Nordman, Yokohama. Более подробную информацию ищите на сайтах производителей.

Услуги автомобилистам предлагают шиномонтажи «МихАвто»:

Шиномонтаж на Октябрьском проспекте, 56 (въезд под Крестовским мостом) работает круглосуточно. Телефон 60-42-16

Шиномонтаж на улице Инженерной, 29 работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон 60-07-03.

Общий телефон для записи: 8921-11-257-11

В активе у компании более чем 15-летний стаж работы на рынке услуг, опытные сертифицированные специалисты, профессиональное оборудование. Предоставляются услуги: профессиональный шиномонтаж, балансировка, ремонт и реставрация шин и дисков легковых автомобилей, сварка аргоном, сезонное хранение колес.

В шиномонтаж на Октябрьском точно нужно отправляться для прокатки колесных дисков. Этим видом работ в «МихАвто» занимается высококвалифицированный специалист. Ему доверяют самые редкие и эксклюзивные диски в Пскове и специально приезжают из-за пределов города.

В «горячие» дни работы в шиномонтажах идут одновременно по записи и в живой очереди. Одна машина в час по записи, остальные в порядке живой очереди. В шиномонтаже на Октябрьском проспекте одновременно могут «переобуваться» 4 машины.

Произвести качественный ремонт железных и литых дисков (профессиональный прокат, сварка аргоном, реставрация).

Есть возможность заказать шины и диски. Для покупателей действует система скидок.

Действуют скидочные карты (10% скидки со второго оказания услуг шиномонтажа)

Скидка 15% на услуги шиномонтажа при покупке комплекта колес или дисков.

Из удобств на Октябрьском проспекте - теплое помещение для ожидания, кулер, бесплатные напитки для клиентов.

По записи

Известны два способа работы шиномонтажей в горячую пору - по записи или в порядке живой очереди. Ряд точек работает строго по предварительной записи.

Шиномонтаж «Авто-Юнион» (Фабрициуса, 5-а, телефон 622-024) и «Йокохама» (Чудская, 5-а, телефон 56-11-01) работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 9.00 до 16.00. Машинами занимаются только по предварительной записи, шаг записи - полчаса. По состоянию на 20 октября клиентов записывают на 2-3 дня вперед. Настоящий ажиотаж начнется с первым снегом.

В этому году запись активнее идет на Чудской. К шиномонтажу на Фабрициуса не слишком удобный проезд, ведется реконструкция дороги. На Чудской клиентов обслуживают в трех постах, на Фабрициуса - в двух. Имеется зал ожидания с телевизором, кофейным аппаратом. Есть возможность безналичной оплаты.

Строго по записи работает «Автотехцентр на Новаторов» (Новаторов, 3). Запись по телефону 8953-245-99-99. В рабочие дни с 9.00 до 18.00 в субботу с 11.00 до 17.00, в воскресенье - выходной. Одновременно могут обслуживать до 4 автомашин. К услугам клиентов - теплая комната отдыха с телевизором, чай, кофе и туалет. Повышенный спрос на услуги отмечается с середины прошлой недели.

По записи можно менять колеса по адресу: Псков, Советская 51-а (автомойка + шиномонтаж в одном флаконе). Скорость замены - в среднем одна машина в час, режим работы круглосуточный. Здесь же можно и помыть машину самостоятельно. Телефон для записи 8953-240-43-33. На ближайшие дни есть свободные «окошки». Можно расплатиться картой, есть комната отдыха для клиентов.

Только по записи работает легковой шиномонтаж «Псковшина» на улице Ижорского Батальона, 4. Телефон для записи: 615-515. Режим работы с 8.30 до 19.30 без обеда и без выходных. Есть комната отдыха, телевизор.

По очереди и по записи

Смешанный тип обслуживания по услуге замены колес - по очереди и по записи - практикуют в шиномонтаже на подземной парковке ТРК «Акваполис» (Кузбасской Дивизии, 19). На первом месте - записывавшиеся, потом машины из очереди. Горячие дни уже настали. Режим работы - с 9.00 до 20.00 ежедневно. Есть возможность безналичной оплаты. Время ожидания можно скрасить в торгово-развлекательном комплексе.

В смешанном режиме меняют резину в шиномонтаже «Колесница» (Коммунальная, 48-б). Работает с 9.00 до 21.00 ежедневно. По состоянию на 20 октября есть свободные места на запись. Есть возможность безналичной оплаты.

В шиномонтаже на Петровской, 21 один пост принимает по записи, второй - по живой очереди. Запись по телефону 60-13-50 (шаг записи - полчаса). Сервис работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Есть возможность безналичной оплаты. Из удобств - горячие напитки, телевизор. Кстати, впервые за несколько лет к киномонтажу можно подъехать по новой отремонтированной дороге.

Только очередь

Шиномонтаж в Неелово-1 (Юбилейная 1Б, рядом с АЗС «Псковнетфепродукт» при движении из города, телефон +7-951-757-08-88) особого ажиотажа пока не заметно, но машины потихонечку «начинают подтягиваться». Очередей нет. Режим работы с 9.00 до 18.00 каждый день, в сезон принимают до последнего клиента. Одновременно могут переобувать три автомашины, прием в порядке живой очереди. Есть комната отдыха, возможна оплата по карте.

Список шиномонтажей не исчерпывающий, они в изобилии представлены в промзонах и на окраинных улицах Пскова. В автотехцентре на Новаторов напоминают, что клиенты должны быть в маске. Не тяните резину, пора переобуваться.