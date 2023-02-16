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Интерактив: Лень и необразованность на пешеходной дорожке

Псков. Октябрьский проспект, 38. Автомобилист совершил наезд на пешехода на пешеходной дорожке.

Некоторые водители во имя своей лени и необразованности не видят дорожные знаки и людей на пешеходной дорожке.

Сергей

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова подтвердила Псковской Ленте Новостей факт этого инцидента.

По предварительным данным, в 12:30 у дома №38 на Октябрьском проспекте водитель автомобиля Volkswagen Passat 1973 года рождения, двигаясь по пешеходной дорожке, которая обозначена специальными знаками, наехал на мужчину 1985 года рождения.

В ДТП никто не пострадал. Оно было оформлено сотрудниками ГИБДД как дорожно-транспортное происшествие с техническими повреждениями.