АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Как пройти по Плехановскому посаду?

Вдоль улицы Плехановский посад в Пскове отсутствуют пешеходные дорожки. Совсем! Их просто нет! Ни с одной стороны, ни с другой. С 2019 года пишу на сайте губернатора об этой проблеме. Рядом Политех, детский сад, бассейн. Дети, студенты и люди, в целом, ходят по проезжей части, которая мало того, что в глубоких ямах, так еще и в лужах. Вопрос один, когда тротуары появятся? Когда случится ДТП со смертельным исходом?

Елена

Начальник управления городского хозяйства администрации областного центра Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснил, что разработан проект, в котором предусматривается устройство тротуаров на данной улице.

«Есть проект, в которой входит устройство тротуаров на улице Плехановский посад. При выделении финансирования реализация планируется в 2024-2026 годах», - сказал он.