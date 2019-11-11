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Автомобиль проехал по луже и окатил пешехода - надо ли за это платить?

В последнее время Псковскую область атаковала непогода. И сменившие сильный ветер дожди навели жителей на рассуждения о том, должен ли водитель автомобиля, обрызгавшего пешехода водой из лужи, возместить ущерб. Корреспондент Псковской Ленты Новостей пробовал разобраться в вопросе.

«Облачная погода», «небольшой дождь». И 10, и 11 ноября. Областной гидрометцентр прикрепил к началу рабочей недели эти понятия и через СМИ адресовал жителями. Для многих псковичей новости о непогоде - уже аллерген, реакция от которого высыпает в соцсеть: «Что? Опять?». Или: «Сколько можно? C начала недели тонем!».

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С 3 по 5 ноября лил «сильный дождь» - термин из «диалекта» синоптиков. По их данным, в те дни выпала характерная месячная норма осадков - где-то лужи поднялись больше чем на 0,2 метра. Когда переполнилась Пскова, Сеть переполнилась предложениями пересадить регион на плоты, гондолы и ковчеги. Комментаторы согласились поменять геральдического барса на пробивший водную толщу перископ подлодки.

Кто виноват?

«А что никто не пишет, как, например, ехал по Ольгинскому - окатил 3-х, а потом - на Троицком - еще 5-х "взбодрил"?» - зашла речь о псковских мостах и замелькала мультисъемка фотокора Псковской Ленты Новостей Вадима Боченкова: На Троицком мосту иномарка обдает водой из лужи женщину, в полный рост.

Несколько минут - и водителя сравнили с представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, окрестили «быдлом», предлагали выследить, изнасиловать и «посадить в лужу голой задницей». Но вступились соратники-автомобилисты: «Там всегда вода скапливается, и, чтобы она не накрыла пешехода напротив - вообще не проедешь». Или: «Ям под водой не видно - можно обрызгать и на малой скорости». Так, ответственностью за действо нагрузили городскую и областную власть. После - акцент сместился на высшие эшелоны правления и межнациональные конфликты.

ПДД не нарушил, но…

Когда интернет-сообщество перешло от перечисления подозреваемых к сбору доказательств - чат запестрил госномером машины, который четко вышел на снимках. Растиражировали мнение: «Водителя можно привлечь за хулиганство и заставить оплатить химчистку!».

Утверждение вызвало много споров и предположений. Поэтому Псковская Лента Новостей озадачила им специалистов. Однако в городском УГИБДД уверили, что, по линии ведомства, нарушений нет: «ПДД соблюдены». Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов тоже не нашел чего-то неправомерного.

Но общественный помощник губернатора Псковской области, юрист-правозащитник Ольга Кутузова подтвердила тезис: «За счет водителя привести одежду в порядок - можно! Пешеход имеет право на безопасное использование таких дорог».

Ольга Кутузова. Источник: pskov.ru

Компенсация за опасность

Ольга Кутузова подчеркнула, что основания для обращения в мировой суд есть в статье 1079 ГК РФ - «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

«Там предусмотрен вариант с маткомпенсацией за повреждение имущества. В том числе - и из-за въезда автомобиля в лужу», - отметила юрист.

По статье, юр- и физлица, чья деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить причиненный вред, если не докажут, что вред возник «вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Также владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, если докажет, что источник «выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц».

Штраф за хулиганство

А по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, со слов Ольги Кутузовой, поступок водителя можно квалифицировать как «мелкое хулиганство»: «Но необходимо будет доказать умышленность действий».

В кодексе прописано, что мелкое хулиганство - выражающееся неуважением к обществу нарушение общественного порядка. Может сопровождаться уничтожением или повреждением чужого имущества. Влечет административный штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

«Но, к сожалению, по таким случаям практика у нас крайне мала, и что-то доказать - займет много времени. Однако если ответчика удастся оштрафовать или взыскать с него компенсацию - он, чтобы возместить потери, может подать в суд на оставившую выбоину дорожную организацию», - уточнила Ольга Кутузова.

Юрист заключила, что организация, в свою очередь, может поступить аналогично и предъявить иск следующей инстанции, контролирующей безопасность: «Это может продолжаться без конца».

Алексей Назаров