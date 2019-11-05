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Общество

Так и в «Титаник» сыграть недолго: продолжительный дождь и лужи стали для псковичей главной темой шуток и жалоб. ФОТО

05.11.2019 22:38|ПсковКомментариев: 0

Группы «Жесть по-псковски» и «Инцидент Псков» превратились в площадки для шуток и жалоб, посвященных продолжительному дождю и, как следствие, лужам в Пскове. Первые сообщения с возмущениями непогодой, в том числе - и шуточные, в этих группах появились еще в День народного единства, 4 ноября.

«Куплю сапоги, недорого», - так начинается один из первых постов по теме. К нему хозяин автомобиля прикрепил фотографию, на которой машину окружает лужа в несколько сантиметров глубиной.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Также автор сообщения добавил: «Ливневка у нас отлично работает». В ответ на такой ироничный тезис некоторые комментаторы отозвались, что осенью городская ливневка забита опавшими листьями. Кто-то отвечал: «О чем речь? Ливневок у нас вообще нет». А кто-то даже написал, что продаст сапоги.

Микрорайон Кресты. Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Когда в группах появился основной массив фотографий c многометровыми лужами, раскинувшимися на псковских дорогах, появились посты следующего содержания: «Ну, хоть асфальт не кладут». Или: «Не уплыл бы этот асфальт». Пользователи сети также не преминули припомнить и усиление ветра, случившееся на территории муниципалитета 27 октября, и заключали: «Не сдует - так смоет!». Делились и прогнозами о том, что будет, если 6 ноября ударят морозы: «Покупаем коньки!».

Перекресток Труда и Звездной. Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Гондола или батискаф?

Но остросоциальная направленность шуток нередко сменялась и развлекательной. Так, кто-то цитировал народного артиста РСФСР Владимира Шаинского: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой». Кто-то - писал, что так начинается всемирный потоп. Некоторые предлагали давать лужам имена. А один из комментаторов предложил другим участникам общения сплавать на плоту до киоска с шавермой.

Яна Фабрициуса. Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

С помощью подключившихся к обсуждению перечень способа передвижения по улицам города пополнился следующими вариантами: в водолазном костюме, с аквалангом, в батискафе. Популярным стали сравнения Пскова не только с «бесплатным бассейном», озером и морем, но с Венецией: появились «объявления» о поиске гондол и гондольеров. А чуть позже на просторах сообществ примелькался тематический мем «У псковича-оптимиста город - наполовину полон».

Однако шуточные реплики регулярно чередовались с обсуждением проблем и неудобств, доставленных дождем. Например: «Парктроники орут, будто сейчас врежусь». Некоторые выразили беспокойство тем, что детям не дойти до школ. Также в комментарии хлынул поток жалоб на водителей, чьи автомобили не раз окатили пешеходов. А чтобы «водятлы» не остались безнаказанными, комментаторы советовали пешеходам брать с собой камень.

От соцсети до сайта губернатора

Примечательно, что подписчики не только язвили о «тонущем городе», но и делились местами, где из-за стихии движение затруднено как для автомобилей, так и для пешеходов.

Пересечение Инженерной и Звездной. Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

Так, в перечне «затопленных» улиц оказались: Юбилейная, Яна Фабрициуса, Новоселов, Инженерная, Октябрьский проспект, Рижский проспект, Металлистов, Ленина, Труда, Текстильная, Некрасова, Кузбасской дивизии, Звездная. О последней отозвались: «Так и в "Титаник" сыграть недолго».

Улица Кузбасской дивизии. Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

Но некоторые проблемные участки даже вызвали у подписчиков умиление. Например, у дома №56 на Рижском проспекте: «Какие милые уточки!».

Рижский проспект, 56. Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

Однако несколько пользователей Сети решили не размениваться на соцсети, а написали на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Таких сообщений там около 5.

 

Рижский проспект. Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

А пока псковичи жалуются на последствия, синоптики обещают, что 5 ноября на территории региона пойдет не только дождь, но и снег. В том числе - и мокрый.

Улица Юбилейная, 58. Источник: группа «Инцидент Псков» в соцсети «Вконтакте»

Какую реакцию в следующий раз вызовет у жителей такая погода - читайте в Псковской Ленте Новостей.

 
Алексей Назаров
Источник: Псковская Лента Новостей
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