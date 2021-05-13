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АвтоМир / Автоблоги

Как тупить за рулем по-скобарски

22.05.2021 09:59|ПсковКомментариев: 6

Скобаря за рулем легко отличить по манере вождения. И даже если вы находитесь в другом городе, можно легко узнать псковича. Местный стиль вождения имеет свои отличительные черты. Какими умениями и навыками обладает среднестатистический пскович-водитель? Ответ нашелся в секретной методичке для псковских автошкол. Публикуется для всеобщего сведения впервые.

 

Правило №1. Везде первым

Первое и самое главное: пскович псковичу волк. Не брат и не друг. Всегда и везде во всех ситуациях нужно быть первым. Если едешь по дороге, где две полосы или больше и ты остановился перед светофором, найди свободную полосу. После включения зеленого сигнала не забудь подождать секунд 5-10 прежде чем трогаться. (см пункт 6)

Если едем по Ольгинскому мосту в сторону Запсковья и левая полоса занята, нужно объехать всех стоящих в левой полосе и встать перед ними! Так можно стартовать с перекрестка первым. Если там уже кто-то стоит перед стоп-линией, встань перед ним. Допускается повернуть налево из средней полосы. Кому надо направо в центр, повернет из правой полосы. Негоже терять время попусту.

Правило №2. Чем наглее тем лучше

Второе главное правило. Нужно вести себя как можно наглее и бесцеремоннее. Только тогда с тобой будут считаться другие участники движения. Если стоим в пробке, категорически запрещается выпускать с прилегающей территории всех, кому не дает выехать плотный поток. Пусть чувствуют себя холопами. Если сам лезешь на главную и тебя пропустил какой-то лопух, не вздумай благодарить аварийкой. От злоупотребления кнопка ломается. Со временем она может истираться.

Всегда выезжай на перекресток, где образовался затор. Ничего страшного. Подождут. Здесь есть тонкость для водителей автобусов. Обязательно своей «шаландой» нужно перекрыть всю улицу.

Правило №3. Никаких поворотников

Маневры на дороге. Поворотниками пользоваться нельзя. Это табу. Вдруг соседи по потоку узнают, куда ты едешь? А вот аварийка это очень полезная штука. Всегда включай когда припарковался вторым рядом ну или в другом случае когда все мешают тебе стоять где захотелось. Крайне важно уметь шарахаться по проезжей части, играть в «шашки».

Правило №4. Никого не пропускай

Здесь все просто. Если пешеход на переходе, но далеко, можно не пропускать. Если он один – не пропускай. Если за тобой никого нет, тоже не пропускай. Ты проедешь и человек пройдет. Зачем останавливаться? Если неторопливая особь неспешно ковыляет через переход с телефоном возле уха или рта, легкая прогазовка значительно ускорит процесс перехода.

Велосипедистам на дороге не место. У них есть велосипедные дорожки, куда автомобилистам путь закрыт. Так какого черта они делают на дорогах общего пользования? Обогнать, прижать, притормозить.

Медленного обогнать, букву «У» подрезать. Разумеется, ни один настоящий скобарь не должен выпускать автобус от остановки. Правила какие-то дураки писали. Вот зачем я дам автобусу отъехать, чтобы потом за ним тащиться на скорости 30 км в час?

Правило №5. Не верь в европротокол

Типичный скобарь никому не доверяет. Если ты попал в ДТП, не верь если тебе будут вешать лапшу на уши про какой-то странный европротокол. Ясное дело, ни в одной страховой его даже читать не станут. Твердо стой на своем и жди сотрудников полиции. Даже если у вас с «коллегой» по несчастью две царапины. Пусть все остальные стоят в пробках. Весь мир подождет!

Некоторые возят с собой есть бланк европротокола от страховщика. Это не для нас. Даже ежу понятно: страховка это просто очередной обременительный необязательный платеж. Тупой развод от государства. Заплатишь на месте в случае необходимости.

Правило №6. Знаки только для чайников

Теперь относительно всяких запретов. Запомни, дорогой друг! В Пскове есть всего два вида эффективных дорожных знаков. Первый – классический железобетонный блок. Второй – металлическая балка, болтающаяся на тросах перед единственным в городе надземным пешеходным переходом в Лопатино. Если кто на грузовике зазевался и пропустил знак ограничения высоты, можно услышать характерный звук удара о кузов грузовика. Все остальное в наших краях не работает.

Игнорируем всякие ограничения, разметки и светофоры. Если загорелся красный, не беда. Еще три-четыре машины спокойно могут пролететь на глубокий красный.

Не стоит заучивать место расположения запрещающих и ограничивающих дорожных знаков. Они все равно постоянно меняются. Все же ездили под кирпич на улице Гоголя? Он там не на месте. Поворачивай с Октябрьского проспекта на улицу Гоголя. Будь как все, выражай протест. Штрафы для трусов.

Правило №7. Жми на газ

В любой непонятной ситуации жми на газ. Сразу за границей населенного пункта начинаются скоростные состязания «Формулы 1». Участие в соревнованиях обязательное. Кто едет медленнее всех, тот деревенский лапоть. Обгоняй, дерзай. Только дерзкий объезд справа по обочине и яркий обгон лоб в лоб оценят и отметят медленно ползущие участники движения. Не надо ждать, пока перед тобой закончат обгон. Просто пристройся к обгоняющему сзади бампер к бамперу. Ты же не забыл наклеить три иконки на торпеду?

В городе тоже нужно обгонять всех тихоходов. Да, он тебя догонит на следующем светофоре. Но зато ты проедешь быстро!

Правило №8. Только вперед

Объезд препятствий и перекрытий не признается. Это для слабых духом. Настоящий скобарь должен только целеустремленно переть в лоб. Если везем ребенка в школу, нужно приехать к самим воротам. Оптимально будет взобраться на крыльцо передними колесами. Там будет много других подвозящих детей, но ты должен доказать, что самый лучший. Нужно приехать ближе к всех, хоть тебе будут обязательно мешать.

Правило №9. Как можно ближе

О парковке. Самое главное – встать как можно ближе. Сойдет все, куда можно залезть. Газон, кусты. Самые лучшие места у помойки обычно не заняты. Если ставишь прямо у своего подъезда, едь до хруста в бампере. Идеал, к которому нужно стремиться - засунутый под балкон капот. Лайфхак: лучше ставить под чужие окна. Если машина вдруг загорится ночью, тебе не придется счищать копоть с остатков балкона.

Самый лучший способ парковки – подпереть чужую машину. Не вздумайте оставлять под лобовым стеклом записку с номером своего телефона. Мало ли кто начнет потом названивать? Подходит только для уверенных в себе людей или для апатично-безразличных балбесов. Важный момент: всегда виноват сам владелец запертого автомобиля. Ты сам не подумал и сам виноват, что тебя можно подпереть.

Если есть возможность, паркуй машину поперек пешеходной дорожки. Не будет лишним напомнить пешеходам, что они люди второго сорта. Пройти по капоту все постесняются.

Правило №10. Кто быстрее, тот и прав

Теперь немного поговорим о ситуации «встречный разъезд в узком дворе», где одна сторона занята припаркованными тачками. По официальным ПДД должен уступить тот, на чьей стороне препятствие. На самом деле это совершенно неважно. Просто поддаешь газку и прешь вперед чтобы быстренько проскочить.

Если проскочить не получится, скорее всего, вы сможете разъехаться в паре сантиметров друг от друга. Ну а если тебе встретился другой настоящий упертый скобарь, стой на своем до последнего. Пусть все оценят твою жесткость и принципиальность. Даже если это займет полчаса или больше.

Правило №11. Круглое не для нас

Перекрестки с круговым движением желательно избегать. Считается, что при съезде с кольца нужно занимать крайне правое положение. Многие по привычке выполняют этот маневр из левой полосы. А одновременно кто-то путешествует по кольцу в правой полосе.

Правило №12. «Будь чотким»

«Культура вождения». Машина скобаря должна быть старой и грязной. Желательно иметь одну разбитую заднюю фару. Если ты бомж или студент, купивший на последний деньги 30-летнюю «классику», не забудь обклеить свой чермет наклейками в стиле «ТАЗы валят», «Зато не в кредит» или «На все деньги». Последнее особенно мило, так как говорит о твоих приземленных бытовых потребностях и неистребимом желании прозябать в нищете еще несколько поколений. Что ж, это твой выбор.

За руль допускают только лиц, имеющих особо похабные манеры поведения. Любой пскович должен уметь по дороге поддерживать разговоры по мобильному телефону. Допускается прижимать его к уху плечом или держать в руке. Особым шиком будет чтение смс, переписка в рабочем чате с двух рук.

Обязательно нужны уметь обрызгивать пешеходов из лужи. Чтобы добиться эффекта омывающей волны, нужны долгие годы упорных тренировок.

Уважающий себя скобарь должен выбрасывать окурки исключительно в окно. Пепельница предназначена для более важных и дорогих сердцу вещей. Многие умеют не только курить за рулем, но и ковырять в носу и жадно подъедать козявки. Вообще публичное справление физиологических потребностей играет важную роль в жизни настоящего псковского самца за рулем. Если в дороге захотелось пописать, не стоит искать укромное место. Лучше встать у всех на виду рядом с машиной, чтобы все оценили ваш поступок. Если имеется саб или дорогие колонки, включи громче. Нужно приучать окружающих к хорошей музыке. Есть и обязательный дресс-код всесезонные резиновые тапки, засаленные шорты.

Теперь, дорогой друг, когда ты усвоил все правила, пора за руль. Скорее дерзи, хами и унижай. Ну а если ты нашел хоть один из указанных признаков, поздравляю. Ты – настоящий скобарский водитель.

Игорь Петровский

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Теги: #водительское удостоверение #автошколы
Источник: Псковская Лента Новостей
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