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Поворот налево засекречен

Знаете, что общего у «Бойцовского клуба» и межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове? Первое правило «Бойцовского клуба» - никому не рассказывать про «Бойцовский клуб». Странным образом принципы тайной организации распространились на комиссию по безопасности движения и рабочую группу по БДД (для тех, кто в них все еще путается: это как ЦК КПСС и президиум ЦК КПСС; в основном одни и те же лица - широкий состав и узкий круг «политбюро»).

За редчайшими исключениями о решениях рабочей группы не пишут в официальных телеграм-каналах. Протоколы не публикуют на официальных сайтах города. Представителей СМИ не приглашают на заседания комиссии и рабочей группы. Нет больше и онлайн трансляций, которые по собственной инициативе вел один из членов комиссии.

О дорожных нововведениях водители узнают нередко либо из соцсетей либо из штрафной квитанции. А как же принципы открытости в работе органов местного самоуправления?

Представим себе на минуточку, что в России отменены трансляции футбольных матчей. Болельщики вынуждены вылавливать игроков по дороге в раздевалку и упрашивать рассказать результаты матча. У меня напрашивается именно такая аналогия с решениями комиссии по безопасности и межведомственной рабочей группы. Согласен с тем, что содержание дискуссий мало кому интересно, но доведите до всех их итог. В чем сложность публиковать официальные протоколы? Просто сообщения, какие предложения поступили и что решено.

5 апреля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения в Пскове на заседании рассмотрела 23 вопроса. Ряд обращений может быть интересен широкому кругу людей.

Например: ООО «Специализированный застройщик «Фаворит» обратилось за изменением схемы организации дорожного движения на Крестовском шоссе. Общество планирует застройку нового жилого квартала в районе улицы Временной. Застройщик просит разрешения на устройство регулируемого перекрёстка Крестовского шоссе и улицы Временной.

Крестовское шоссе

Прекрасно, что город пытаются развивать равномерно и строить не только на Завеличье. Совсем не прекрасно, что мы получим очередной светофор на Крестовском где-то в 2026 году, когда хотят сдать первый жилой дом. Стоит напомнить, что уже к концу 2024 года введут в строй новый перекресток Крестовское шоссе - Островский переулок (выезд от аэропорта). Всего на Крестовском будет 7 светофоров, если я не сбился. А от шпиля в Крестах до площади Ленина будет насчитываться 17 светофоров, при условии, что не появится еще один на перекрестке Октябрьский - Металлистов, там ведь тоже две полосы в каждую сторону.

Еще одно из рассмотренного. В Госавтоинспекцию Пскова поступило занятное обращение - автор хотел запретить разворачиваться на площади Ленина при движении с Ольгинского моста. Я бы не рисковал делать разворот в этом месте, потому что это действительно опасный маневр. Проще развернуться чуть дальше напротив Кремля.

Второе предложение инициативного гражданина - оборудовать перекресток стационарным комплексом автоматической фиксации нарушений ПДД РФ. Поворот налево из средней полосы на Запсковье со стороны Рижского проспекта стал распространенным явлением. Это действительно мешает, когда занимается средняя полоса при горящей зеленой стрелке направо в сторону Октябрьской площади.

Разворот запрещать пока не будут. Нет дорожного знака, одновременно разрешающего поворот налево и запрещающего разворот. По действующим стандартам на площади Ленина знаки направления движения по полосам должны быть продублированы над проезжей частью. Сделать это нельзя из-за существующих в историческом центре ограничений.

В будущем явно придется что-то менять в организации движения на площади Ленина. Когда очередь для поворота в сторону Запсковья будет начинаться сразу на Четырех углах или перекрестком раньше. Тогда шутки про круговое движение на площади Ленина больше не будут забавными.

С круговым движением в городе все интересно. В повестке значилось обращение по вопросу правил проезда перекрестков на Площади Победы и Площади Героев-Десантников. Разметка турбокругов исчезает по естественным причинам, а обновлять ее не спешат. У пользователей дороги возникают закономерные вопросы к авторам эксперимента: будут ли обновлять разметку? Или мы вернёмся к старым добрым правилам движения по кругу? Если турбокруги с нами «всерьез и надолго», почему нельзя продублировать разметку дорожными знаками? И почему обеспокоенный происходящим инициатор «турбокругов» не выходит на одиночный пикет куда-нибудь на Некрасова с алым транспарантом «Верните всё, как было»? Или он не обеспокоен происходящим?

Улица Владимирская, 4 и 6

Следующее изменение - на перекрестке ответвлений улицы Владимирской у домов №4 и №6 (земельный участок на обслуживании Управления городского хозяйства администрации Пскова). При повороте с Кузбасской дивизии на Владимирскую через несколько метров есть дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу». Автор обращения просил дополнить его знаком 8.13 «Направление главной дороги». По его мнению, после реконструкции Кузбасской изогнутое направление главной дороги «неразумное». Сейчас оно ведёт с Владимирской в двухполосный проезд (левая полоса занята припаркованными) вдоль Гаражного кооператива №119 с односторонним движением. Он идет в сторону ТК «Акваполис». Логичнее дать приоритет прямому участку дороги - собственно улице Владимирской. По этому обращению рабочей группой принято положительное решение.

Улица Коммунальная, 40

И нежданчик: на Коммунальной у дома 40 добавят возможность повернуть налево во дворы. Это последний поворот во дворы перед Юбилейной при движении от горбольницы. Не вижу никакого смысла возмущаться «там же перекресток в 50 метрах, где можно развернуться». Транспорт в левой полосе иногда мешает, но иногда ты и сам стоишь с включенным левым поворотником. Вообще надо радоваться, когда хоть что-то разрешают, сейчас это большая редкость. Особенно удивительно, что администрация Пскова не обнародует такие позитивные инфоповоды.

Денис Бахтин

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