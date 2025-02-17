АвтоМир / Автоблоги

Госуслуга без права переписки

У многих были истории, когда нужно куда-то ехать, а ваша машина заблокирована чужим транспортным средством. Его владелец не оставил номера телефона под стеклом. Авто незнакомое, хозяин неизвестен. Безрезультатно пинаем колеса. В группу дома писали, но без толку. Соседи не знают, чье.

Теперь у «запертых» страдальцев появился еще один дополнительный инструмент. Итак, встречайте – новый сервис на Госуслугах под официальным названием «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Отметим, с неймингом в госструктурах как всегда беда.

Новый сервис в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» позволяет владельцу узнать о проблеме с его транспортным средством от других пользователей Госуслуг.

Например, согласно официальному описанию, можно обратиться к автовладельцу о следующих проблемах:

- если задели ТС на парковке, а владельца рядом нет;

- автомобиль неудачно припаркован;

- долго горят фары или шумит сигнализация.

Теперь если чужое транспортное средство мешает проезду, необязательно сразу звонить в ГИБДД. Можно попробовать связаться с автовладельцем с помощью сервиса «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» в приложении «Госуслуги» или «Госуслуги Авто».

Взаимодействие анонимное и безопасное. Можно не опасаться за свои данные. Отправитель не узнает персональные данные хозяина машины и сам останется для владельца анонимным.

Идентификатором выступает только номер автомобиля, который вместе с другими сведениями о транспортном средстве должен быть указан на портале «Госуслуги». Фамилия, имя, отчество и другие личные данные отправителя никуда не передаются. Но есть нюанс: к сообщению отправителя автоматически прикладывается геопозиция. Это сделано, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его автомобиль, прежде чем выходить на связь.

Что ценно, чат доступен не только автомобилистам. Пешеход тоже может написать, если машина припаркована на тротуаре, мешает проходу или прерывает ночной отдых затейливой мелодией сигнализации. Согласитесь, получить такое сообщение чуть более приятно, чем звонок сразу из дежурной части.

Как отправить сообщение о проблеме

Сообщения можно отправлять и получать как в основном приложении госуслуг, так и в приложении «Госуслуги.Авто», разработанном для автомобилистов.

Инструкция по отправке несложная. Первый шаг: зайти в приложение «Госуслуги» или «Госуслуги Авто». Второй шаг отличается в разных приложениях.

В приложении «Госуслуги» выбрать: Услуги → Транспорт Права → Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства. Еще можно попросить об услуге «Робота Макса». При условии, что вас еще не тошнит от разговаривающих заученными фразами «роботов».

В приложении «Госуслуги Авто» выбрать: Услуги → Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства.

Дальше нужно ввести цифры и буквы номера. Если владелец найден, сообщение отправится автоматически. Если нет, вы увидите сообщение «Владелец не найден».

Если будете проверять, имейте в виду: самому себе отправить сообщение нельзя.

Были опасения, что начнется переписка с вопросами «Продаешь?». Или «Голубчик, вы зачем меня не пропустили сегодня на перекрестке улиц Арбузной и Банановой?». Хочу всех успокоить – никакой переписки не будет. Нельзя отправить произвольный текст. Можно только выбрать один из готовых шаблонов сообщения. Предлагается семь вариантов послания:

Нажимаем «Отправить». Если вы правильно ввели госномер авто и сведения по авто внесены в госуслуги, то сообщение дойдёт до адресата. Количество сообщений ограничено в определённый промежуток времени. Поспамить не удастся.

Кто получит сообщение? Любой водитель, у которого на госуслугах прикреплено транспортное средство. Если владелец авто – организация, информация о таком транспортном средстве не придёт. На этот случай в официальном описании предлагают ориентироваться на телефон компании, который может быть указан на кузове коммерческих авто. Спасибо за совет, мы бы сами не догадались.

После отправки сообщения открывается чат. В нем, как уже говорилось выше, представлена геолокация отправителя на «Яндекс.Картах». Если вам придет сообщение из Одессы, а живете вы на Рижском проспекте, уже можно не отвечать. Чат в этом сервисе удаляется автоматически через 24 часа. История не хранится.

У получателя сообщение придет в приложение. Если программы в смартфоне нет, но есть регистрация на сайте, собственник увидит послание. Но ответить можно только через приложение. Как и у отправителя, у получателя нет возможности направить обратную связь в свободной форме. В наличии есть набор готовых шаблонов.

Причем количество разное в зависимости от ситуации. Если вы написали хозяину авто, что проколото колесо, отреагировать можно только двумя вариантами – «спасибо за информацию» или «я не собственник». В других случаях количество шаблонных ответов больше - «приду через 5/10 минут», «отправить номер телефона», «уже выхожу» и «я не собственник». Если необходимо развернутое общение, участники диалога могут отправить свои номера телефонов для оперативной связи. Отправить можно только тот номер, что указан в учетной записи, никаких форм для отправки произвольного номера или сообщения нет.

Таким образом, переписываться в свободной форме не получится. Услуга имеет строго определенный функционал. Ограничено содержание сообщений, время хранения переписки, соблюдается анонимность. Использовать «Госуслуги» в качестве сервиса знакомств не получится.

Новый сервис – неплохое дополнение ко всем возможным способам связи. Полноценной заменить номера телефонов под стеклом он не сможет. Не все пользуются «Госуслугами». А пользующиеся не всегда сидят с телефоном в руках в ожидании сообщений.

Большая доля пользуется госуслугами если не сознательно, то по нужде. Удобно пользоваться для записи в ГИБДД.

Есть ограничение по количеству отправляемых сообщений. Думаю, это доставит некоторые неудобства для использования новой госуслуги в профессиональных целях. Представим себе процесс уборки улицы где-нибудь на Инженерной – Юности или в любом другом месте массовой парковки. Написать всем сразу не выйдет. Придется старым проверенным способом – с помощью Госавтоинспекции и эвакуатора.

Новый сервис может заинтересовать и мошенников. Пока не знаю, как именно, но они явно найдут применение. Функция отправки сообщений частично понравится упоротым правдоискателям, борцам за чистоту газонов и прочим общественники. Они с удовольствием захотят пообщаться с владельцами ТС. Однако для массовых нарушений сервис малополезен.

При всем этот сервис неплохой и удобный. Понятно, что он будет дорабатываться в сторону улучшения. А в комплексе приложение «Госуслуги Авто» есть и другие опции. Например, возможность показать права в телефоне. Да, инспектор может попросить и «натуральном виде», а при себе документа может и не быть по какой-то причине. Но электронный документ может вас спасти. Вместе с остальными функциями приложение представляет интерес для автомобилистов. Будем следить за развитием.

Денис Бахтин