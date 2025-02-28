На дорогах общего пользования регионального значения ограничили проезд грузового транспорта до 15 апреля

Ограничение на проезд грузового транспорта вводится в Псковской области с 17 марта по 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Причиной мер послужило снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог.
Проезд ограничен как грузовым автомобилям с грузом, так и без него.
С перечнем автодорог общего пользования регионального значения можно ознакомиться на сайте правительства Псковской области по ссылке.
Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а или по телефонам: +7(811)229-88-12, +7(811)229-88-13 (отдел весового контроля).