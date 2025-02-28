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На дорогах общего пользования регионального значения ограничили проезд грузового транспорта до 15 апреля

Ограничение на проезд грузового транспорта вводится в Псковской области с 17 марта по 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Причиной мер послужило снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог.

Проезд ограничен как грузовым автомобилям с грузом, так и без него.

С перечнем автодорог общего пользования регионального значения можно ознакомиться на сайте правительства Псковской области по ссылке.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а или по телефонам: +7(811)229-88-12, +7(811)229-88-13 (отдел весового контроля).