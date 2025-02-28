АвтоМир / Автоблоги

Кто опаснее за рулем: блондинки, бородатые или начинающие?

В конце февраля правительство России одобрило законопроект об оценке работы автошкол. Качество деятельности «водительских» учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающимися. Будут учитываться данные об аварийных ситуациях, в которых оказались выпускники конкретной автошколы.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» об утверждении списка «показателей и критериев» оценки эффективности и их периодичности. Разработку поручат МВД как ведомству, в распоряжении которого находятся сведения о результатах сдачи экзаменов и состоянии аварийности по вине начинающих водителей. Рейтинг будет размещен в общем доступе в сети Интернет на специальном информационном ресурсе, который планируется регулярно обновлять. Пользователи смогут подробно узнать все о выбранной автошколе и оставить отзывы.

«Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов. А значит – снизить количество происшествий на транспорте. Сделать более безопасными дороги для всех – и пешеходов, и водителей», – подчеркнул в феврале на заседании правительства председатель Михаил Мишустин.

17 марта проект рассмотрен Советом Государственной Думы, он включен в примерную программу весенней сессии на май 2025 года. Предусмотренный законопроектом срок вступления федерального закона в силу - по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Кого коснется законопроект

По данным ГИБДД, на конец 2024 года в России действовало 7539 автошкол - на 330 больше, чем в 2023 году. Стоимость обучения начинается от 30 тысяч в регионах и может доходить до 50 тысяч в столичных автошколах. Процесс обучения занимает обычно около трех месяцев. Стандартная программа по категории «В» рассчитана минимум на 190 часов, из которых не менее 56 часов должно занимать вождение. Примерные программы утверждает Минпросвещения, и их выполнение - обязательное условие для ведения образовательной деятельности.

Приведем немного статистики из Псковской области. По состоянию на 2024 год в регионе насчитывалось 59 организаций, «осуществляющих образовательную деятельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств». А впервые после обучения в автошколах за год водительские удостоверения получили 3677 человек. С первого раза экзамен сдали только четверть из них – 827.

Ранее к категории молодых причисляли водителей со стажем до 3 лет. Таким образом, если этот показатель останется неизменным, на показатели рейтинга в Псковской области будут влиять примерно 10 тысяч человек (по 3500 в год).

Что говорит ГИБДД

Менее формализованное и более понятное описание затее дал начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД полковник полиции Роман Мишуров.

По его словам, открытый рейтинг эффективности автошкол будет автоматизированным и объективным. Автошколы оценят, в том числе, и по количеству ДТП, в которых фигурируют выпускники.

«Здесь идея в том, что весь процесс будет автоматизированным. Сведения о том, как сдают кандидаты в водители и как происходят ДТП, обязательно учитываются в госстатотчетности. У нас в системах имеются данные о том, какую автошколу закончил тот или иной водитель. Когда эти системы полностью синхронизируют свои данные, то это будет обновляться онлайн. Все будет автоматизировано и объективно», — сказал Роман Мишуров.

Прототипы и аналоги

Нельзя сказать, что сама идея рейтинга автошкол очень свежая и оригинальная. Например, мониторинг сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами в Госавтоинспекции по автошколам Челябинской области в 2024 году размещен на официальном сайте Госавтоинспекции и доступен для ознакомления. Рейтинг включал список 219 автошкол (очень много), и процент кандидатов в водители, сдавших экзамен с 1 раза, от количества обратившихся в экзаменационные отделения после обучения. Данные приводятся в разбивке по каждой категории: А, B, C, D.

Посчитаны показатели выше среднего, средний и низкий. Для сравнения приводятся средние показатели по региону. Понятно, что кто-то в Челябинском ГИБДД потратил кучу рабочего времени на эти подсчеты. Из рейтинга можно понять, выпускники какой челябинской автошколы увереннее сдают экзамены. Но вопрос кто из них аварийнее – открытый.

Подобный анализ проводился и в Пскове. В архиве публикаций Псковской Ленты. Новостей за май 2019 года есть такая новость: МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области на постоянной основе проводит сопоставительный анализ результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители всех автошкол Псковской области, обслуживающихся в МРЭО Пскова. На тот момент, согласно проведенному анализу, выделялось три автошколы, в которых самый большой рейтинг сдавших экзамен на право управления транспортными средствами имели: «Гарант Успеха» (32,3%), «Новая автошкола» (26,63%) и «ДОСААФ Псков» (23,2%).

Сомнения в эффективности рейтинга

Сама идея рейтинга интересная, но есть ряд вопросов.

Насколько объективным будет этот каталог с цифрами? Может возникнуть желание любым способом оказаться на верхних строках, в числе лучших. К каким ухищрениям прибегнут автошколы чтобы попасть в первые строчки? Будут тестировать учеников и отбраковывать неблагонадёжных? Или исхитрятся подсказывать ученику на практическом экзамене? Или проще попросить составителя слегка поправить пару цифр?

Как будут учитывать ДТП? За всю жизнь или за первые год-два-три? Возьмут данные всех участников дорожных происшествий или только виновников? Уже сейчас с большой долей вероятности можно предположить, что рейтинг будет основываться только на происшествиях с пострадавшими. А технические мелкие аварии не будут принимать во внимание.

Любой рейтинг – в какой-то мере условность. С таким же успехом мы можем взять список преступлений: квартирных краж, уличных грабежей. Потом изучить биографии преступников и составить списки школ, где больше всего училось злоумышленников. А почему нет? Школы занимались не только образовательной функцией. Почему плохо воспитали своих подопечных? Сейчас как составим рейтинг взяточников и узнаем, кто хуже справляется с антикоррупционным воспитанием подрастающего поколения.

Следующий момент. Инициаторы собираются сравнивать автошколы по уровню вождения выпущенных водителей. Насколько это объективный инструмент исследования?

Официально водительский стаж отсчитывается с момента выдачи удостоверения. Но не каждый новоиспеченный водитель садится за руль в первый день. Некоторые положили права на полочку и выезжают на дорогу спустя месяцы или годы. У кого-то банально нет автомашины, а кому-то не хватает психологической уверенности. Человек с небольшим опытом, впервые за несколько лет выехав на дорогу и попав в ДТП, уже не будет считаться начинающим.

Мы все прекрасно понимаем, что стаж вождения – далеко не единственное, что влияет на дорожную обстановку. Это не только опыт, но и внимательность, сосредоточенность, отсутствие отвлекающих факторов. Склонен считать, что может иметь место обратная ситуация: чем дальше в прошлом лежит опыт обучения в автошколе, тем больше он забывается.

Нет такого, что человек проехал 10 лет, бац, и всё - идеальный водитель. Наоборот, в городе и на трассе куча происшествий, где опытные уверенные и самоуверенные водители совершают нелепые ошибки и творят откровенную дичь. Правила проезда кругов поменялись несколько лет назад, а старые привычки остаются.

Водитель «Рено Дастера» с 40-летним стажем покидает перекресток с круговым движением из внутреннего ряда и совершает столкновение (говорю про конкретный пример, но обойдёмся без подробностей). А до приезда сотрудника ДПС виновник полностью уверен в своей правоте: «С 1972 года так езжу».

Главное - это характер человека, стиль управления, привычки. Все это мало зависит от автошколы, больше от темперамента водителя и его настроения. Лично мне разговор о влиянии стажа вождения видится не более чем любопытным фактом. Еще можно попробовать изучить влияние на аварийность пола, цвета глаз и окраса волос. Составить рейтинг кто опаснее: блондинки, брюнетки, рыжие, лысые, бородатые или усатые. А еще интереснее рейтинг, на каком транспортном средстве чаще всего происходят ДТП, кто опаснее - водители «БМВ» или граждане на «Субару». Иронизирую, разумеется.

Следующий вопрос. Почему подготовленные водители оказываются в худшем положении, чем неподготовленные? Полно примеров, когда люди садятся за руль, не имея водительского удостоверения. Повреждают имущество, а в отдельных случаях наносят добропорядочным гражданам телесные повреждения разной степени тяжести. И всё это практически безнаказанно, карается штрафом от 5000 рублей (причем на него распространяется скидка 25% при условии своевременной оплаты, это точно закон про безопасность движения?). Как отсчитывать их стаж – от первого ДТП без прав? И к какой автошколе приписывать?

Парадоксы обучения в автошколах

Любой разговор о рейтинге автоматически приводит нас к теме эффективности работы. Аксиомы: Небо синее, трава зеленая, автошколы не учат, а просто натаскивают на тесты. Практический экзамен на вождение тоже своего рода разновидность лотереи - попадется простой или сложный участок.

Несколько общеизвестных фактов про автошкольную подготовку водителей:

Деньги берут, но приходится доучиваться за доплату;

Обучение проходит строго по накатанному маршруту. Единственное изменение за последние десятилетия - убрана выделенная полоса для автобусов на Труда;

Вместо обучения - натаскивание по билетам и неспособность применить знания на практике. Заметно при появлении регулировщика на любом перекрестке;

В автошколе не научат, как вести себя на месте происшествия и какие неписаные правила дорожного этикета соблюдать.

Понятно желание авторов идеи рейтинга создать очередной инструмент наведения порядка на дорогах. Судя по взятому темпу и серьезности намерений, идея может быть доведена до конца весенней сессии Госдумы.

Инициатива явно не доведена до логического завершения. А что, если худшие в рейтинге автошколы автоматически будут автоматически лишаться лицензии? Плохо учите? До свидания! Это придаст рейтингу дополнительную актуальность и повысит его статус.

Несомненный плюс: результаты работы автошкол будут более прозрачными и открытыми. А вот будет ли больше порядка на дорогах – большой вопрос.

Денис Бахтин