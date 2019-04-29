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Таксистам хотят запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», - рассказал он.

В дальнейшем также предполагается контролировать каждую машину такси системой ГЛОНАСС. «Теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте», - добавил депутат.