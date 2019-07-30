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Водители смогут не платить штраф, если не будут уведомлены о нем через портал госуслуг за 10 дней - законопроект

Сообщения о зафиксированных правонарушениях должны своевременно размещаться на портале госуслуг, в обратном случае водитель освобождается от уплаты штрафа, предусматривает проект закона, внесенный в Госдуму во вторник.

Как сообщает «Интерфакс», авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также депутаты фракции Андрей Свинцов и Вадим Деньгин, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.

В пояснительной записке отмечается, что «среди водителей транспортных средств появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении административных штрафов за административные правонарушения, совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад».

При этом в установленный действующим законодательством срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации.

В случае если такая информация не размещена в течение 10 дней со дня фиксации административного правонарушения, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, предусматривает законопроект.

Авторы считают, что «принятие законопроекта позволит владельцу транспортного средства своевременно быть проинформированным о совершенном правонарушении водителем его транспортного средства, позволит владельцу транспортного средства освободиться от ответственности либо воспользоваться предусмотренной в КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством».