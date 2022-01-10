АвтоМир / За рулём

Пьяного водителя ВАЗа остановили на Троицком мосту в Пскове

Сотрудники ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей в Пскове и Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 48-летний пскович ехал по Троицкому мосту на автомобиле ВАЗ-21093 ночью 3 января. Его остановили стражи порядка и выяснили, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, вечером 10 января полицейские остановили для проверки «Датсун», который двигался по дороге Пушкинские Горы — Локня. Оказалось, что машиной управлял нетрезвый житель Новоржева 1977 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.