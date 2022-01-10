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Псковских водителей и пешеходов предупредили о гололеде 13 января

Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

По данным синоптиков, завтра в регионе прогнозируется небольшой снег, утром и днем переходящий в мокрый снег и дождь. Утром и днем местами образуется гололед, на дорогах — гололедица. «В связи с прогнозируемыми неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области возможно осложнение дорожной обстановки», — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция обратила внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров», — сказали в Госавтоинспекции.

Пешеходов призвали не забывать о собственной безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде.

«Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду, ведь это — залог безопасности для всех участников дорожного движения», — добавили в ведомстве.