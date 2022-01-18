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Нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове и Дно

Нетрезвые водители повторно попались полицейским за рулем в Пскове и Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 22 января у дома по улице Народной в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген», которым управлял пьяный 42-летний горожанин. Кроме того, утром 25 января по улице Чудской на машине ВАЗ-2115 передвигался 29-летний пскович. Выяснилось, что и он был за рулем в состоянии опьянения.

Помимо этого, 24 января на улице Дзержинского в Дно инспекторы остановили «Мерседес Бенц», которым управлял нетрезвый 30-летний житель района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.