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Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских

Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках ночью 27 января у дома по улице Холмской полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». За рулем автомашины был пьяный 22-летний житель Великолукского района. Ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, несут уголовную ответственность, напомнили в пресс-службе УМВД.