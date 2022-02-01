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Нетрезвого петербуржца остановили сотрудники ГИБДД в Гдове

В Гдове остановили нетрезвого водителя, который ранее уже был наказан за аналогичное нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 7 февраля у дома по улице Карла Маркса сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Киа Рио». Выяснилось, что им управлял житель Санкт-Петербурга 1973 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», – напомнили в УМВД.