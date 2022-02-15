Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне РРТ.
Фото: geelypskov
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:
«Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов на выигрыш!» - заметили в автосалоне.
В каждой социальной сети 25 февраля с помощью сервиса youtogift выберут по одному победителю. Оба получат комплект подарков:
Аккаунт должен быть открыт на момент розыгрыша и не быть созданным только для участия в конкурсах, подчеркнули организаторы розыгрыша.
РРТ, официальный дилер «Джили» в городе Пскове.
Телефон: +7 (811) 259-12-92, сайт: http://www.geely-rrt.ru/.
Псков, Рижский проспект, дом №100В.