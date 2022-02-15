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Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове

Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне РРТ.

Фото: geelypskov

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

подписаться на аккаунт @geelypskov в Instagram и «ВКонтакте»,

поставить лайк на публикации с розыгрышем,

отметить в комментариях трех и более друзей (в одном комментарий можно отметить только одного друга).

«Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов на выигрыш!» - заметили в автосалоне.

В каждой социальной сети 25 февраля с помощью сервиса youtogift выберут по одному победителю. Оба получат комплект подарков:

сертификат номиналом 10 000 рублей на покупку дополнительного оборудования при покупке нового автомобиля; набор автомобилиста «Джили» (огнетушитель, знак аварийной остановки, перчатки, буксировочный трос); брендовую кружку, а также шапку, шарф или рюкзак на выбор.

Аккаунт должен быть открыт на момент розыгрыша и не быть созданным только для участия в конкурсах, подчеркнули организаторы розыгрыша.

РРТ, официальный дилер «Джили» в городе Пскове.

Телефон: +7 (811) 259-12-92, сайт: http://www.geely-rrt.ru/.

Псков, Рижский проспект, дом №100В.