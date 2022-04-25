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В псковской автошколе брошюру с законом о защите прав потребителей заменили на картинку

В одной из псковских автошкол на информационном стенде вместо брошюры с законом о защите прав потребителей разместили цветную иллюстрацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков.За рулем»

«Псковская автошкола <...> на своем информационном стенде вместо брошюры с законом о защите прав потребителей положила цветную иллюстрацию обложки», - говорится в сообщении.

На обратной стороне обложки чистый лист. «Никаких прав у потребителей нет», - добавили в Telegram-канале.