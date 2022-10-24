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Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю

1 539 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли на дорогах Псковской области за неделю - с 17 по 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Сотрудники ведомства выявили 32 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное управление в состоянии опьянения задержали пятерых. За указанный период на территории области зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий, их жертвами стали два человека, девять получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - добавили в ГИБДД.