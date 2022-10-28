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Профсоюзы пожелали псковским автомобилистам успехов в их благородном труде

С Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта жителей Псковской области поздравил председатель Псковской территориальной организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Василий Дворниченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«От всей души желаем всем доброго здоровья, семейного тепла, терпения, вдохновения и новых успехов в вашем значимом и благородном труде! Любви и хорошего настроения! Всегда держаться верного направления, мчась навстречу счастью и заветным мечтам! Пусть работа и любимое дело будут верными спутниками в достижении успеха и реализации жизненных планов!» - обратился к псковичам Василий Дворниченко.

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства отмечался в России с 1996 года на основании указа президента Российской Федерации №1435 от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в последнее воскресенье октября, уточняет calend.ru.