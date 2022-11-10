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Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах

Профилактическую беседу с учащимися начальных классов Моглинской средней общеобразовательной школы провел начальник ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району капитан полиции Владислав Пономарев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

В ходе встречи инспектор рассказал учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, напомнил о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. В конце встречи Владислав Пономарев пожелал детям быть осторожнее на дороге.

Подобные профилактические мероприятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше школьников знали о безопасности дорожного движения, добавили в администрации.