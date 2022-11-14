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АвтоМир / За рулём

Жителя Порхова с алкогольной зависимостью лишили водительских прав

21.11.2022 22:07|ПсковКомментариев: 0

Жителя Порхова с алкогольной зависимостью, состоящего на учете у врача-нарколога, лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

В соответствии с требованиями Федерального закона, право на управление транспортными средствами предоставляется жителям страны, сдавшим квалификационные экзамены и не имеющим ограничений к водительской деятельности.

Наличие медицинских показаний в виде психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя, и нахождение на учете у врача-нарколога без состояния ремиссии является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами, отметили в ведомстве. 

Прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на вождения местного жителя.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Теги: #прокуратура #алкоголь #Порховский район #зависимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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