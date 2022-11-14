АвтоМир / За рулём

Жителя Порхова с алкогольной зависимостью лишили водительских прав

Жителя Порхова с алкогольной зависимостью, состоящего на учете у врача-нарколога, лишили водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В соответствии с требованиями Федерального закона, право на управление транспортными средствами предоставляется жителям страны, сдавшим квалификационные экзамены и не имеющим ограничений к водительской деятельности.

Наличие медицинских показаний в виде психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголя, и нахождение на учете у врача-нарколога без состояния ремиссии является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами, отметили в ведомстве.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на вождения местного жителя.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.