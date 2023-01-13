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Психи за рулем: псковские эксперты рассказали, как бороться с дорожным хамством

В начале недели в Пскове случился громкий дорожный скандал: попавший в трудную дорожную ситуацию пскович избил водителя снегоуборочного трактора. Подобные драки водителей, грубое нарушение правил дорожного движения и создание аварийных ситуаций объединяются одним термином — дорожное хамство.

Откуда берутся водители-агрессоры? Как не попасть под статью за превышение самообороны во время встречи с ними? Что сказать ребенку, если тот стал свидетелем дорожных разборок родителей?

Мнения и советы экспертов собирал корреспондент «МК в Пскове».