Фотофакт: Автомобиль эвакуируют перед кольцевым перекрестком в Пскове

Автокресло уберегло двухлетнего ребёнка от травм в ДТП под Псковом

Движение автомобилей ограничат у дома № 41 на улице Ижорского Батальона в Пскове

16 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Три человека пострадали в ДТП на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО

Движение автотранспорта ограничат на улице Петровской в Пскове

Fiat на высокой скорости вылетел в кювет в Великолукском районе, пострадали водитель и пассажир