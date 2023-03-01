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Дети могут создавать прецеденты на дороге из-за конфликта с родителями - псковский психолог

Как действовать взрослому с теми детьми, которые могут специально создавать аварийные ситуации на дорогах, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, руководитель службы семейного консультирования «Содействие» Екатерина Ковалевская в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если смотреть вглубь ситуации, то надо понимать, что ребёнок, создавая опасную ситуацию на дороге, например, выбегает на проезжую часть ради адреналина, таким образом сигнализирует о конфликте, например, с родителями, о том, что его что-то не устраивает. Взрослым реагировать нужно обязательно. Даже если ответная реакция была негативная, для ребёнка это будет сигналом, что ситуация выходит из разряда тривиальной. Ребенку станет ясно, что к нему не остались равнодушны, его заметили. Создать прецедент необходимо», – пояснила гостья студии.

«Сложнее ситуация, когда ты просто прохожий и видишь такую ситуацию, нужно как-то реагировать, ограждать от опасности. Я заметила, когда я максимально корректно делаю замечания, на "вы", получается получить адекватную реакцию», – добавила замдиректора по воспитательной работе Многопрофильного правового лицея №8 Елена Грачёва.