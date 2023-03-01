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АвтоМир / За рулём

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина

06.03.2023 08:12|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В регионе объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 701 литр; цена бензина марки АИ-92 в январе 2023 года  - 47 рублей 65 копеек за литр; цены бензина марки АИ-92 за года в регионе изменилась на 0,6%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 5 место - Ненецкий автономный округ;
  • 9 место — Санкт-Петербург;
  • 10 место - Мурманская область;
  • 13 место - Республика Коми;
  • 16 место - Архангельская область;
  • 23 место - Ленинградская область;
  • 27 место - Республика Карелия;
  • 34 место - Вологодская область;
  • 45 место - Новгородская область;
  • 55 место - Калининградская область.

Согласно исследованию, в 2022 году и начале 2023 года в России цены на бензин были стабильными с тенденцией к снижению. В марте-июне 2022 года цена автомобильного топлива ежемесячно снижалась, а в июле, октябре и декабре рост цен был нулевым, отмечают эксперты. К январю 2023 года бензин марки АИ-92 в целом по стране за весь год подешевел по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.

В первый месяц 2023 года цена бензина марки АИ-92 снова немного снизилась. Эксперты отмечают, что снижение цен в РФ произошло даже несмотря на резкое удорожание сырья и беспрецедентный рост цен на бензин в большинстве стран мира. Такая динамика цен в России обусловлена переизбытком нефтепродуктов на внутреннем рынке из-за сокращения экспорта вследствие санкций и на фоне роста производства бензина, считают аналитики.

Цены на топливо в регионах по-прежнему существенно различаются, отмечают аналитики. В январе 2023 года средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 41,88 рубля за литр до 63 рублей (при общероссийском уровне 47,18 рубля за литр). При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, поясняют аналитики. Эксперты считают, что в последнее время наблюдается тенденция к росту заработной платы, которая ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.

В основе составленного рейтинга лежит объем наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 года.

Теги: #бензин #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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