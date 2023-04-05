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Большинство мест отдыха водителей на дорогах Псковской области не соответствует стандартам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что по итогам работы комиссии в 2022 году областные власти приняли ряд мер по снижению аварийности, в том числе обеспечили освещение опасных дорожных участков, обустроили тротуары, пешеходные переходы со светофорами. Благодаря принятым мерам, число ДТП по сравнению с 2021 годом уменьшилось почти на 10%, раненых — на 4,5%, погибших — на 1%.

«В прошлом году в ДТП погибли двое несовершеннолетних. Это меньше, чем в 2021 году, но нам нужно сделать все, чтобы этот показатель был равен нулю», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В этом году на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе будет направлено 300 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках содержания улично-дорожной сети планируется отремонтировать почти 160 км дорог и 10 мостов.

Отдельно Михаил Ведерников обратил внимание на несколько актуальных вопросов, которые требуют решения. В их числе — состояние участков федеральных трасс Р-23 и А-122 на территории Псковской области.

Заместитель начальника — директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха доложил, что по трассе Р-23 (Островский и Опочецкий районы) и по трассе А-122 (Великолукский и Локнянский районы) разработаны программы поэтапного капремонта участков в 2023 и 2024 годах. С началом дорожного сезона специалисты также проведут ямочный ремонт.

«Эти дороги надо приводить в порядок по всем нормативам», — подчеркнул губернатор.

Еще один рассмотренный вопрос касался обустройства мест отдыха водителей и стоянки автомобилей вдоль дорог. Как отметил представитель УГИБДД УМВД России по Псковской области, из-за нарушения норм труда и отдыха водителей за прошлый год произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 12 человек, пресечено более 800 правонарушений в этой сфере. На дорогах Псковской области есть 141 место отдыха водителей, но в подавляющем большинстве они не соответствуют стандартам.

На заседании комиссии предложено обустроить стоянку на дороге Санкт-Петербург — Псков — Пустошка на участке от деревни Череха до деревни Новгородка, а также привести в порядок еще 9 стоянок на федеральных и областных дорогах.

«На региональных и федеральных дорогах во время ремонта, капремонта или реконструкции нужно обращать внимание на места отдыха водителей. Они должны быть предусмотрены и соответствующим образом оборудованы», — сказал Михаил Ведерников.

Дополнительно по поручению губернатора будет проработан вопрос создания рабочей группы по развитию автомобильного и мотоциклетного туризма в Псковской области.

Также губернатор обсудил с членами комиссии вопросы подготовки дорог к весенне-летней эксплуатации, работы системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. По итогам обсуждения Михаил Ведерников дал ряд поручений и рекомендаций, которые нашли отражение в итоговом протоколе.