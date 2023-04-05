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Ребрендинг одного заправочного комплекса проведут в Островском районе

Ребрендинг одного заправочного комплекса, требующего ремонта, проведут в Островском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«В ходе встречи с генеральным директором ООО "Псковнефтепродукт" Юрием Малешиным обсудили работу автозаправочной инфраструктуры на территории Островского района. Транспортной-логистический комплекс является одним из приоритетов в развитии нашего муниципалитета. Помимо АЗС других компаний, важное место в этом вопросе занимает наше региональное сбытовое объединение – "Псковнефтепродукт"», - рассказал Дмитрий Быстров.

В ходе беседы приняли решение о ребрендинге одного заправочного комплекса, требующего ремонта. «Ориентировочно, объем инвестиций в объект на территории Островского района составит свыше 30 млн рублей. Это значимые инвестиции в экономику нашего муниципалитета», - добавил он.