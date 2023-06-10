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Такси в Пскове наехало на дорожное препятствие и потащило его за собой. ВИДЕО

Водитель такси в Пскове наехал на дорожное препятствие и продолжил движение вместе с ним. Видео в редакцию Псковской Ленты Новостей прислал очевидец.

Видео: Виктор Попов

На видео видно, что водитель двигался по улице 128-й Стрелковой Дивизии, где в настоящее время идет укладка второго асфальта в рамках ремонта. Полосы на данном участке дороги поочередно перекрывают.

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Водитель выехал на полосу встречного движения, едва не угодив в движущуюся по ней фуру, затем резко повернул на свою полосу, задев при этом пластиковый ограничитель, который поставили дорожники. Предмет зацепился за машину, и дальше автомобиль двигался, таща под днищем инородный предмет.

Такси проехало по кольцу и повернуло на мост имени 50-летия Октября. Как уточняет очевидец, в конце моста водителя задержал наряд ДПС.