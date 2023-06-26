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Пьяных водителей автомобилей Opel и Volkswagen остановили в Пскове

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Пскове и Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 23 июня у дома на улице Кузбасской Дивизии в Пскове полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen Golf. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый пскович 1987 года рождения.

Ночью 24 июня в областном центре по улице Стахановской на автомашине Opel Vectra ехал 43-летний горожанин, который тоже был в нетрезвом виде.

А вечером 25 июня в Пскове на улице Инженерной полицейские остановили для проверки легковой автомобиль Opel Astra. Как оказалось, ей управлял находившийся «под градусом» пскович 1985 года рождения.

В Дновском районе 25 июня в вечернее время полицейские выявили нетрезвого молодого человека 2002 года рождения, ехавшего на мопеде.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.