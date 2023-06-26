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Отдельный закон о перевозках в такси принят в Псковской области

На июльской сессии депутаты областного Собрания приняли закон «Об отдельных вопросах в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Псковской области». Необходимость разработки и принятия нового нормативного правого акта продиктована требованиями федерального законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон устанавливает разграничение полномочий областного Собрания депутатов, регионального правительства и комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в сфере организации перевозок такси.

Так, к примеру, за правительством закреплено право устанавливать дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, а также вводить меры господдержки перевозчиков для их стимулирования, использовать работающие на газомоторном топливе автомобили и осуществлять перевозки пассажиров из числа инвалидов и многодетных семей и иных категорий граждан.

Исполнительный орган наделён полномочиями по установлению порядка предоставления разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе установление срока, на который юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется разрешение, порядка его приостановления, аннулирования и возобновления действия.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Ранее выданные разрешения действуют до окончания срока их действия, но не более пяти лет со дня вступления в силу федерального закона № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».