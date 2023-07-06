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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не так давно в Пскове был запущен пилотный проект по использованию мобильных комплексов «Дозор». Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. Тестирование комплекса начнется с парковки на газонах. Почему подобные комплексы необходимы, как новость об их появлении встретили псковичи и поможет ли «Дозор» исправить ситуацию во дворах и в городе в целом, будут разбираться ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев.