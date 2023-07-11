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Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, вновь остановили полицейские на дорогах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В деревне Адворицы Псковского района по улице Центральной вечером 10 июля на автомобиле ВАЗ-21124 следовал пскович 1986 года рождения. Как оказалось, он был «под градусом».

А днем 10 июля на автотрассе Москва – Балтия в Куньинском районе полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что за рулем был 31-летний житель Куньинского района. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.