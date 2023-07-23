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Современный автозаправочный комплекс нового формата открыли в Пскове

В Пскове на улице Юбилейной заработал современный автозаправочный комплекс нового формата. Инвестиционный проект реализован компанией «Лукойл», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Новые возможности АЗС оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» Максим Хитров.

В рамках торжественной церемонии открытия первым по традиции заправился социальный транспорт — машины Скорой помощи.

Автозаправочная станция рассчитана на обслуживание более 750 человек в сутки. Здесь представлена полная линейка фирменных топлив ЭКТО с улучшенными характеристиками и доказанной эффективностью для экологии и автомобиля.

«При поддержке органов власти города и региона мы смогли реализовать полный цикл строительства АЗС от проектирования до запуска за 4 месяца. Мы уверены, что наша новая автозаправочная станция гармонично дополнит обновленный за последние годы облик Пскова и Псковской области — современного, динамично развивающегося региона», — сказал Максим Хитров.

Автозаправочный комплекс предлагает принципиально новый уровень клиентского обслуживания: обновленный интерьер и экстерьер, мультимедийные решения, улучшенные операционные стандарты, использование цифровых технологий и новая концепция.

АЗС оснащена современными техническими системами отпуска нефтепродуктов, учета и контроля, системами безопасности. Внедрены передовые формы обслуживания, в том числе в торговом зале установлен интерактивный кассовый модуль для самостоятельной оплаты, что позволит сократить время на покупку в часы пиковой нагрузки. Кроме того, возможна онлайн-оплата топлива с помощью специализированного мобильного приложения через QR-код, расположенный на пистолетах ТРК.

Напомним, компания «Лукойл» ведет свою деятельность в Псковской области с 1998 года. В настоящее время на территории региона работают 9 автозаправочных станций.