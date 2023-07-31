АвтоМир / За рулём

Куда пожаловаться на самокатчика-нарушителя, объяснили эксперты

Электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) появились в Правилах дорожного движения, но тех, кто ими управляет, по-прежнему штрафуют как пешеходов. Исправить ситуацию решили в Госдуме: там разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы до пяти тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей. В некоторых регионах заработали сервисы, через которые можно сообщить о замеченном нарушении, после чего клиента прокатного сервиса могут заблокировать. Тем не менее статистика происшествий с участием СИМ только растет.

С точки зрения КоАП самокатчик — это пешеход, то есть оштрафовать его за езду в пьяном виде можно лишь как человека, который появился нетрезвым в общественном месте. При этом потенциальный вред от передвижения на тяжелом самокате очевиден. Пьяного водителя машины лишают прав — лишить самокатчика его гаджета нельзя. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Вместе с коллегами по фракции ЛДПР он разработал законопроект, вводящий электросамокаты и прочие СИМ в КоАП.

Существующие сейчас штрафы по административным статьям 12.29 и 12.30 недостаточны, чтобы привести в чувство нарушителей на новом модном транспорте, считает Нилов. По той же, собственно, причине: они предназначены для пешеходов. Самокатчиков в разработанном законопроекте парламентарии предлагают наказывать на сумму от полутора до пяти тысяч рублей. Это, по словам главы думского комитета, рационально исходя из МРОТ и среднего уровня доходов населения. «Конкретная санкция будет зависеть от опасности и ущерба, спровоцированных нарушением, — объяснил Ярослав Нилов. — Штрафы нужно назначать за превышение скорости, за выезд на скоростные магистрали, за неспешивание при использовании пешеходного перехода, за коллективные поездки на транспорте, который предполагает одного пассажира».

От столкновений с электросамокатами за шесть месяцев 2023 года пострадали 1043 человека, в том числе 432 ребенка, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Травматичность в происшествиях с использованием СИМ выросла на 183,2 процента. Смертность за тот же период в сравнении с первым полугодием 2022-го увеличилась на 100 процентов — с января по июнь в авариях погибли 12 человек, в том числе один ребенок.

В МВД статистику связали с ростом количества СИМ на улицах городов. Основной причиной аварий является пересечение владельцами СИМ проезжей части в тех местах, которые для этого не предназначены, рассказал на пресс-конференции в конце июля начальник Главного управления по безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

В некоторых городах за соблюдением ПДД самокатчиками власти предложили следить активным жителям. Для этого они вступили в кооперацию с представителями кикшеринговых сервисов, которые сами заинтересованы, чтобы на их транспортных средствах не нарушали правила. У компаний даже есть система внутренних штрафов для клиентов, но зафиксировать нарушение в автоматическом режиме и удаленно получается не всегда, рассказала глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Если на улице вы заметите нарушителя на самокате, то его надо сфотографировать, причем так, чтобы было видно номер транспорта — он есть на каждом прокатном гаджете. Фото нужно отправить в чат поддержки в приложении оператора прокатного сервиса. После этого нарушителю выставят предупреждение или штраф, а за грубые или системные нарушения пользователя могут заблокировать в сервисе.

Пока жалобы запустили в Москве и Санкт-Петербурге. «Это всегда инициатива властей, — сказала Ксения Эрдман. — Если в других регионах посчитают нужным проинформировать о возможности направлять жалобы, мы это поддержим. Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».

Каким бы крупным ни был штраф для самокатчика, главное — чтобы он его получил, если нарушил правила. Добиться этого пока не удается, констатировал член Общественной палаты РФ Александр Холодов: «Очевидно, что бегать с радарами, выставлять кордоны и проводить бесконечные рейды гаишники не будут. Одно из решений — регистрация самокатов, например, с помощью встроенного чипа, чтобы была возможность фиксировать нарушения в автоматическом режиме».

Члены Общественной палаты направили в федеральные органы власти ряд предложений по регулированию использования СИМ. Одно из основных — введение для пользователей прав категории М, как для мопедов. Чтобы появилась возможность лишать нарушителей права управления СИМ. «У Минтранса тоже есть свои предложения, но я думаю, все идеи будут предметно обсуждаться в межсезонье, — сказал Холодов. — Сейчас мы получаем и анализируем опыт».