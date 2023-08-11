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Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили в Псковской области

Сотрудники ГИБДД вновь установили нетрезвых водителей в Псковском и Порховском районе. При этом ранее оба автолюбителя привлекались к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 8 августа в деревне Кузово Порховского района полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21213. Им управлял 56-летний житель деревни Дубровно Порховского района. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

А в деревне Ершово Псковского района был остановлен нетрезвый пскович 1973 года рождения. Мужчина был за рулем ВАЗ-210540.

По данным фактам проводятся проверки. Все обстоятельства произошедшего выясняются. В полиции напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.