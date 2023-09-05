АвтоМир / За рулём

«Москвич» изъяли у жителя деревни Новый Изборск за нетрезвое вождение

Нетрезвого водителя автомобиля Lada 2140 задержали в Палкино, при этом ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2140 на улице Изборской в поселке Палкино. За рулем находился житель деревни Новый Изборск, мужчина 1963 года рождения, у которого имелись признаки опьянения. Транспортное средство у мужчины изъяли.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.