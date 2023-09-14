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Станислав Стармолотов о программе «Чистая область» и обновлении общественного транспорта

В конце августа дорожное сообщество Псковской области услышало как минимум две важные новости: запуск региональной программы «Чистая область» и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Какую технику закупят в рамках программы «Чистая область»? Какие районы подали заявки для участия в программе? Что даст обновление общественного транспорта туристическому потенциалу Псковской области? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

— Станислав Янович, как будет работать программа «Чистая область» в регионе? Каковы ее основные функции?

— Мероприятие направлено на субсидирование местных бюджетов на приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. Оно реализуется в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» за счет средств дорожного фонда. Получателями субсидий являются городские округа и муниципальные районы.

— Какую дорожную технику планируется закупить в рамках этой программы? В чем её особенности?

— Это будет специализированная техника для осуществления дорожной деятельности: комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, мини-тракторы и тракторы с навесным оборудованием, подметально-уборочные машины, экскаватор-погрузчик, самосвалы и другие.

— На совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым вы уточнили, что семь районов подали заявки для участия в программе. Какие это районы? В чем особенность подачи заявки?

— Критериями отбора для получения субсидии на приобретение дорожной техники является наличие муниципального контракта, заключенного между администрацией городского округа (администрацией района) с муниципальным унитарным предприятием на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения или муниципального задания на содержание автомобильных дорог местного значения, сформированное для муниципального бюджетного учреждения.

С учетом соблюдения критериев предполагается выделение субсидий семи муниципальным образованиям области, в том числе двум городским округам:

Псков,

Великие Луки,

Дновский район,

Куньинский район,

Новосокольнический район,

Островский район,

Пыталовский район.

Всего для муниципальных образований предполагается закупить 30 единиц техники (включая навесное оборудование).

— Могут ли заявиться другие районы в этом году?

— Да, могут при соблюдении необходимых критериев отбора для получения субсидии на приобретение дорожной техники.

— Также 13 машин поступят в «Псковавтодор». Что это за техника? Ее направят по филиалам предприятия?

— Да, та же специализированная техника для осуществления дорожной деятельности поступит и филиалы «Псковатодора»: четыре комбинированных дорожных машин (КДМ), четыре автогрейдера, три газели и два трактора с навесным оборудованием.

— Также 570 млн рублей направят в этом году на обновление подвижного состава общественного транспорта Псковской области. Что это обновление даст региону?

— Пассажирский городской транспорт — это самый проблемный транспорт в России в целом и регионах в частности. Проблемой общественного транспорта является обновление парка транспортных средств. Обновление подвижного состава является важным шагом на пути к улучшению качества транспортного обслуживания и комфорта населения Псковской области.

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— Будет закуплен и туристический транспорт. Как, по вашему мнению, обновление транспорта скажется на туристической привлекательности региона?

— Транспорт – один из ключевых факторов устойчивого развития туризма. Впечатление от поездки во многом зависит от качества транспорта, его безопасности, комфортабельности, экологичности, а также и от удобств, предоставляемых туристу во время поездки. Поэтому 12 новых туристических автобусов будут использоваться на маршрутах, праздниках и фестивалях для доставки туристов из Пскова в муниципалитеты, в том числе по направлению Псков – Печоры. Безусловно, это отличная возможность для развития туристического потенциала Псковской области.

— Глава региона указал на важность того, чтобы все автобусы соответствовали дизайн-коду и требованиям экологии. Как планируется достигнуть этих требований? Что подразумевает под собой брендирование автобусов?

— Новая техника будет поставлена в едином цветовом решении – зеленый цвет и промаркирована единым брендом – так называемый дизайн-код общественного транспорта.

Данное цветовое решение подчёркивает не только дизайн-код, но и экологичность приобретаемого транспорта. Весь приобретаемый транспорт относится к экологичному стандарту Евро-5.

Беседовала Светлана Герасимова