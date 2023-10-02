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Наведет порядок или загубит: как закон о такси приживается в Псковской области

Месяц назад в жизни россиян произошло значительное изменение (правда, многие его не заметили). 1 сентября новый закон о такси вступил в силу и сразу завоевал славу весьма неоднозначного. Призванный обезопасить водителей и пешеходов друг от друга и от враждебной улицы, оказался той еще помехой в работе.

Скажется ли нововведение на стоимости перевозок в такси? Готовы ли соблюдать новый закон сами таксисты? К чему готовиться региональному рынку такси? Ответы на все вопросы искал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>