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АвтоМир / За рулём

Цены на бензин и летнее дизельное топливо снова увеличились

04.10.2023 16:02|ПсковКомментариев: 0

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду возобновила рост после трёх сессий подряд снижения, в том числе дизтопливо подорожало сразу почти на 6%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну, пишет РИА Новости

В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд - за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну.

Стоимость авиакеросина по итогам торгов среды упала на 10,75%, до 69 506 рублей за тонну, мазута - на 1,55%, до 36 051 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15%, до 27 740 рублей за тонну.

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Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь «серый» экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ

Теги: #бензин #топливо
Источник: Псковская Лента Новостей
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