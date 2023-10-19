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Ограничение движения автомашин действует на участках дороги Р-23 в Псковской области

Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь ввели с 25 октября до окончания ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Места введения ограничения:

- мост через ручей Черный на км 198+786 автомобильной дороги Р-23 (Плюсский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

- мост через реку Череха на км 291+910 (правый) автомобильной дороги Р-23 ( Псков) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

- мост через реку Многа на км 293+112 (правый) автомобильной дороги Р-23 (Псковский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 25 т»;

- мост через реку Мавринская на км 430+434 автомобильной дороги Р-23 (Опочецкий район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т»;

- мост через реку Еменка на км 530+383 автомобильной дороги Р-23 (Невельский район) - дорожный знак 3.11 «Ограничение массы - 20 т».

«Уважаемые водители, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» - добавили в ведомстве.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.