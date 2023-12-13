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АвтоМир / За рулём

За что будут штрафовать водителей в 2024 году, объяснили эксперты

18.12.2023 18:27|ПсковКомментариев: 1

Министерство транспорта доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами, срок вступления документа в силу — 1 сентября 2024 года.

В экспертной среде и в Госдуме скептически отнеслись к идее. Вместе с тем думская фракция ЛДПР предложила свои улучшения ПДД: прописать в законе параметры агрессивного вождения и позволить мотоциклам, мопедам и экскурсионным автобусам двигаться по полосам для общественного транспорта. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Издание выясняло, за что будут штрафовать автомобилистов в следующем году.

Необходимость прописать в ПДД норму, обязывающую водителей не превышать среднюю скорость движения, в Министерстве транспорта поясняют желанием побороть практику нарушения скоростного режима, которая приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий. Существующий сегодня точечный контроль мгновенной скорости, считают в ведомстве, не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог.

Нередко водители специально притормаживают в зоне действия камеры фотовидеофиксации, а потом разгоняются, выходят за пределы допустимых скоростных лимитов. Поэтому Минтранс предлагает ввести термин «средняя скорость» и запретить ее превышать.

Напомним, в первой редакции проекта правительственного постановления предлагалось запретить движение со скоростью и со средней скоростью, превышающей значение, указанное на знаке «Ограничение максимальной скорости». В итоге от этого уточнения в ведомстве отказались после обсуждения с экспертами.

Документ поддержали ряд регионов, в том числе Московская область, Татарстан, Дагестан, Краснодарский и Хабаровский края, а также Минэкономики и Минэкономразвития. В настоящее время Минтранс готовит документ к межведомственному согласованию.

Напомним, что в 2021 году ГИБДД прекратила штрафовать за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между камерами. В Верховном суде тогда указали, что нельзя определить участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места совершения нарушения. Юристы также подчеркивали, что в ПДД нет термина «средняя скорость» и, соответственно, запрета ее нарушать.

В экспертной среде не разделяют оптимизма Минтранса по поводу преимуществ возвращения «средней скорости». Как пояснил автоэксперт, член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов, до сих пор не решена основная проблема определения средней скорости. «Как доказывать водителю невиновность, если часы сбились? Никакой методики доказывания невиновности, никакой методики проверки достоверности времени на двух камерах нет. Ведь сколько было жалоб в соцсетях, когда за среднюю скорость штрафовали. Человек ехал с нормальной скоростью, не превышал, и тут ему приходит штраф за нарушение средней скорости. Скорее всего, сбились часы на камере, но доказать это невозможно», — отметил эксперт.

Петр Шкуматов добавил, что в проекте постановления не решены проблемы, на которые указывал Верховный суд, в том числе и по подсудности. Он напомнил, что прежде было большое количество претензий со стороны водителей по месту происшествия, «когда на протяжении нескольких километров меняется судебный участок, где можно обжаловать решение».

В Госдуме также убеждены, что принимать документ в таком виде преждевременно. Ярослав Нилов напомнил нашему изданию, что ранее выписанные штрафы за превышение средней скорости, «которая в ПДД и КоАП РФ отсутствовала», незаконны. «То, что уже несколько лет это не практикуется, — это правильно. Все те, кто был привлечен к ответственности, считают, что привлекались к ответственности несправедливо», — уточнил депутат.

Кроме того, по личным наблюдениям Нилова, норма о средней скорости влияла на стиль вождения не в лучшую сторону. «Когда водители, зная, где камера контроля въезда в зону контроля средней скорости, выжидали большегрузный транспорт, прятались сзади на небезопасном расстоянии за ним, чтобы номер не попал в обзор камеры, и тем самым потом уходили от ответственности, заметно превышая скорость», — пояснил свою точку зрения парламентарий.

Между тем в ЛДПР разработали свои улучшения в Правила дорожного движения, о которых письменно уведомили МВД. Речь идет о закреплении в законе параметров опасного, агрессивного вождения, ответственность за которое до сих пор не введена. Также депутаты предлагают разрешить мотоциклам, мопедам и экскурсионным автобусам двигаться по полосам для общественного транспорта. Такую инициативу Нилов поясняет тем, что «полосы часто бездействуют, а этот транспорт не в таком большом количестве используется и можно было бы предоставить такое право, разгрузив уличную дорожную сеть».

В нынешнем году за превышение скорости могут оштрафовать на 500 рублей либо лишить прав на 4-6 месяцев, а за игнорирование требований знаков или дорожной разметки лихачи могут потерять права уже на один год.

За нарушение правил остановки или стоянки санкция составляет от 500 до 5 тысяч рублей, а за езду по встречной полосе, обочине, тротуару и велодорожке — от тысячи рублей до лишения прав на год.

От 500-800 рублей водителей штрафуют за езду без страховки ОСАГО, тысячу рублей взыскивают с тех, кто проезжает на запрещающий сигнал светофора и 500 рублей удерживают за запрещенную тонировку.

При этом езду в нетрезвом виде в ГИБДД оценивают в 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора-два года, а нечитаемые номерные знаки или их отсутствие тянет на пятисотрублевый штраф, но можно и лишиться прав на год.

Пользователей мобильных телефоном за рулем сегодня карают штрафом в полторы тысячи рублей, а вот за езду без прав можно лишиться 5 тысяч рублей, в худшем случае быть арестованным на 15 суток. За управление автомобилем без документов на машину можно нарваться на предупреждение, но если не в первый раз, то светит штраф три тысячи рублей. Если автомобиль не зарегистрирован, то придется заплатить еще 500 рублей штрафа либо лишиться прав на 1-3 месяца.

По данным автоэкспертов, в 2024 году в России планируют ввести новые штрафы за нарушение ПДД. Изменения коснутся не только автомобилистов, но и пользователей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.  

Теги: #пдд #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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