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Способы легко завести автомобиль в мороз назвал эксперт

Многие автовладельцы оказались не готовы к сильному морозу. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз.

«Конечно, профилактика намного эффективнее, чем борьба с возникшей проблемой. Так что если приближаются сильные морозы, то лучше всего превентивно проверить состояние аккумулятора и зарядить его. Желательно также проверить качество соединений аккумуляторных клемм. То есть почистить и смазать. Это важно, поскольку при резком снижении температуры даже небольшое количество влаги в месте контакта может не просто замерзнуть, но и отжать клеммы от контактов аккумулятора. Из-за этого резко снизится возможность последнего отдавать в систему большой ток», - сказал он «Российской газете».

Кроме того, если ожидаются совсем сильные холода, то можно даже заранее снять аккумулятор и оставить его в тепле.

«Если морозы наступили, то можно с определенной частотой, хотя бы раз полдня, заводить автомобиль и прогревать его до рабочей температуры. Это позволит маслу сохранять приемлемую вязкость и облегчит пуск машины, когда вам понадобиться куда-нибудь отправиться. Тем более, что у многих современных автомобилей существует функция удаленного автозапуска, которая сильно облегчит вашу жизнь», - продолжил он.

Как отметил эксперт, при малейших сомнениях в способности аккумулятора запустить мотор, не стоит его мучать.

«Либо сразу воспользуйтесь специальным бустером или помощью счастливцев, двигатель авто которых удалось завести. Попытки прогреть аккумулятор за счет включения света фар, как правило, абсолютно бесполезны, поскольку и аккумулятор нагреть не могут и заряд уменьшат. И, конечно, желательно сделать то, что никто не делает - просто почитать инструкцию по эксплуатации, где есть пункт о том, как нужно запускать машину в условиях экстремально низких температур», - отметил специалист.