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Автопробег памяти Александра Матросова стартует из Локни 22 февраля

Памятный автопробег стартует из Локни 22 февраля. Он будет посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, которое отметили 5 февраля, а также подвигу, который советский воин совершил 27 февраля 1943 года в деревне Чернушки. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Колонна автомобилей стартует в 10:00 от площади Ленина, участники проедут до памятного мемориала в деревне Чернушки.

Сбор участников в 9:30. Принять участие могут все желающие. В заявке на участие необходимо указать ФИО, модель и марку автомобиля, а также госномер. Информацию необходимо сообщить по телефонам: 88113921334, 88113921970 или на электронную почту: loknja@reg60.ru до 20 февраля.

«Автопробег — это не просто колонна машин с флагами. Это возможность громко и открыто заявить — я горжусь нашим героем, чту его память и передаю ее через года! О других мероприятиях, посвященных чествованию героя, шагнувшего в бессмертие, расскажу подробнее в ближайшее время», - добавил Иван Белугин.