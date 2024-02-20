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АвтоМир / За рулём

Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым псковичкам с первенцем

20.02.2024 18:27|ПсковКомментариев: 0

Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым мамам с первенцем, проживающим в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

При исчислении в 2024 году имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2023 года впервые будет предоставлена налоговая льгота по транспортному налогу на один легковой автомобиль женщинам, родившим первого ребенка.

Льгота установлена законом Псковской области от 30 ноября 2020 года № 2123-ОЗ (в редакции от 1 ноября 2023 года) «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области».

Для получения льготы необходимо выполнение следующих условий:

  • возраст женщины на дату рождения ребенка - до 25 лет включительно;
  • один легковой автомобиль (мощность двигателя не более 150 л.с. включительно);
  • рождение первого ребенка в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года;
  • период действия льготы – с даты рождения первого ребенка до достижения возраста 3 лет;
  • регистрация по месту жительства матери – на территории Псковской области.

Чтобы получить данную льготу, молодым мамам не требуется обращаться в налоговый орган, так как льгота будет представляться в проактивном (беззаявительном) порядке.

Для объективного исполнения закона УФНС России по Псковской области заключено соглашение с комитетом по социальной защите Псковской области на основании которого, начиная с января 2024 года, будут ежегодно централизовано предоставляться сведения о матерях до 25 лет, которые родили первого ребенка (с указанием даты его рождения).

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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