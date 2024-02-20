Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым псковичкам с первенцем

Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым мамам с первенцем, проживающим в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
При исчислении в 2024 году имущественных налогов физических лиц за налоговый период 2023 года впервые будет предоставлена налоговая льгота по транспортному налогу на один легковой автомобиль женщинам, родившим первого ребенка.
Льгота установлена законом Псковской области от 30 ноября 2020 года № 2123-ОЗ (в редакции от 1 ноября 2023 года) «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области».
Для получения льготы необходимо выполнение следующих условий:
Чтобы получить данную льготу, молодым мамам не требуется обращаться в налоговый орган, так как льгота будет представляться в проактивном (беззаявительном) порядке.
Для объективного исполнения закона УФНС России по Псковской области заключено соглашение с комитетом по социальной защите Псковской области на основании которого, начиная с января 2024 года, будут ежегодно централизовано предоставляться сведения о матерях до 25 лет, которые родили первого ребенка (с указанием даты его рождения).