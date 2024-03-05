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Что грозит водителю за езду с грязным автомобильным номером, рассказали эксперты

Очистка автомобильного номера позволить сэкономить деньги и нервы, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Изображение здесь и далее: Telegram-канал «Объясянем.рф»

«Ведь если его невозможно разглядеть за слоем грязи, вас могут оштрафовать. И конечно, нельзя ездить совсем без номеров или специально прикрывать их», - говорится в сообщении.

Так, в КоАП РФ нечитаемыми называются регистрационные знаки транспортных средств, на которых невозможно рассмотреть хотя бы одну букву или цифру с 20 метров. В темное время суток это правило касается задних номеров, а в светлое - и задних, и передних.

Регистрационный знак может стать нечитаемым, например, из-за повреждений, грязи или ржавчины. За езду с нечитаемыми номерами грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.