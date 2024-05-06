Мотосезон откроют в Пскове 11 мая

Мотосезон откроют в Пскове в субботу, 11 мая. Об этом сообщается в профильной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Утвержденный маршрут следования организованной мотоколонны 11 мая: гора Соколиха > улица Леона Поземского > улица Чудская > мост Александра Невского > улица Юбилейная > мост 50-летия Октября > площадь Героев-Десантников > улица 128-й Стрелковой Дивизии > улица Вокзальная > Крестовское шоссе > Ленинградское шоссе > Клубная поляна в Белом Мхе.
GPS-координаты:
Организатор - псковский мотоклуб «Позитивная механика».